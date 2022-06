AEX Aktienindex: Das gallische Dorf im Herzen von Europa

Marco Jansen, Gesellschafter und Prokurist der Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung in Kleve, über den niederländischen Aktienindex AEX und warum Anleger ihn auf dem Schirm haben sollten.

Unsicherheit hat sich an den internationalen Kapitalmärkten breit gemacht. Der Ukraine-Konflikt, steigende Zinsen, ausufernde Inflation und nicht zuletzt die Entwicklung der Corona-Situation in China treiben den Anlegern aktuell die Sorgenfalten auf die Stirn. Wie in solchen Zeiten üblich stehen die großen Indizes im Zentrum des Denkens und Handelns. Links und rechts des Wegesrandes finden sich aber durchaus Alternativen um das eigene Depot aktuell wertstabil, aber auch chancenorientiert aufzustellen.