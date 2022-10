Aktien für alle: Neobroker Trade Republic bietet Handel mit Aktienbruchteilen an

Mit Aktienbruchteilen können Kundinnen und Kunden ihr Portfolio weiter diversifizieren – und das genau so, wie es zum individuellen Budget passt. Beim vollständigen Aktien- oder ETF-Handel entspricht die Mindestanlage immer dem Preis eines kompletten Anteils, was bedeutet, dass viele Anleger gezwungen sind, alles auf eine Karte zu setzen, was am Ende zu einem höheren Risiko für ihr Portfolio führt. Jetzt können Anleger in jede beliebige Tranche einer Aktie oder eines ETF investieren und ihr Portfolio nach Belieben diversifizieren.

„Mit der Einführung von Aktien- und ETF-Bruchteilen treiben wir die Demokratisierung des Vermögensaufbaus für alle Menschen weiter voran. Aktienbruchteile ermöglichen jedem, am Erfolg von hoch bewerteten Unternehmen wie Tesla, Adyen oder Booking.com zu partizipieren“, sagt Christian Hecker, Gründer von Trade Republic. „Hohe Aktienpreise sind einer der Hauptgründe, die Menschen vom Investieren abhalten: Sie haben das Gefühl, nicht genügend Geld investieren zu können. Mit dem Handel von Aktienbruchteilen ändern wir das und machen Anlegern den Einstieg in Aktien und ETFs noch leichter: Unsere Kunden können nun jede Aktie entsprechend ihres Budgets erwerben.”

„Der Handel mit Aktienbruchteilen ist eine echte Innovation am europäischen Finanzmarkt. Im digitalen Zeitalter erwarten die Menschen, dass sie einen beliebigen Anteil eines Assets besitzen können“, sagt Marsel Nikaj, Director of Product bei Trade Republic. „Bei Trade Republic geht das ab sofort: Die Kunden besitzen nach wie vor die zugrunde liegende Aktie mit allen Vorteilen. So erhalten Kunden beispielsweise auch Dividenden, und die Bruchstücke sind ebenfalls Teil des Sondervermögens. Der Handel erfolgt zum gleichen Spread wie die Ausführung der Transaktion mit einer ganzen Aktie. Es war eine große technologische Herausforderung, die wir angenommen haben und nun erfolgreich in unser Produktportfolio integriert haben.“

Tipp: Sieh dir unseren Aktien-Sparplan-Vergleich an. Dort findest du die besten und günstigsten Banken und Broker für Aktiensparpläne.

Einzigartiger Service

Den Handel mit Aktienbruchteilen bietet bislang kein weiteres Unternehmen in der EU an. Trade Republic ist zudem einer der ersten, die den Handel mit Voll- und Bruchteilsaktien, ETFs, Derivaten und Kryptowährungen aus einer Hand über eine einzige Plattform ermöglicht, und das mit der Verlässlichkeit eines regulierten Wertpapierinstituts. Heute bietet Trade Republic bereits über 280 Millionen Menschen in sechs europäischen Märkten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, die moderne und einfache Art des Sparens.