Aktien – so ermitteln Sie die perfekte Aktienquote für Ihr Depot

Aktien statt Sparbuch – sonst drohen Verluste

Rendite ist die Belohnung für das Tragen von Risiko. Das bedeutet: Nur wer bereit ist, Risiken in einem gewissen Ausmaß einzugehen, kann aktuell eine Rendite erzielen, die höher ist als Null. Die einzige Alternative wäre es, sein Geld „bombensicher“ auf einem Sparbuch zu einer Verzinsung von 0 Prozent p.a. versauern zu lassen. Und selbst das birgt ein Risiko, denn: Wer 50.000 Euro zehn Jahre lang zu einem Zinssatz von null Prozent p.a. anlegt, verliert bei zwei Prozent jährlicher Inflation knapp 9.000 Euro an Kaufkraft.

Dieses Beispiel zeigt: Risiko kann viele Formen annehmen. Und: nur weil ein bestimmtes Risiko nicht offen sichtbar ist, kann es trotzdem existieren und gewaltige Vermögensschäden verursachen. Denn augenscheinlich ist das Geld auf dem Sparkonto 100 Prozent sicher angelegt. Der Verlust ist trotzdem da. Wer sein Geld vermehren möchte, muss also zwangsläufig den Weg an die Börse finden und in Aktien investieren. Das bedeutet, zumindest ein Mindestmaß an Risiken in Form von Kursschwankungen einzugehen.

Tipp: Informationen über die besten ETF-Sparpläne sowie die besten Aktien-Sparpläne erhalten Sie in unserem ETF-Sparplan-Vergleich sowie dem Aktien-Sparplan-Vergleich.

So ermitteln Sie Ihre persönliche Risikokapazität

Die wichtigste Frage dabei lautet: Wieviel Risiko sind Sie bereit zu tragen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Ihr Vermögen zu mehren? Wir von extraETF.com helfen Ihnen dabei diese grundlegende Frage ganz individuell für Sie persönlich zu klären – und zwar mit unserem brandneuen Risikorechner. Im Wesentlichen geht es dabei darum, die perfekte Aktienquote für Ihr Portfolio zu definieren.

Diese Aspekte sind u. a. wichtig, um Ihre persönliche Risikotragfähigkeit zu ermitteln:

der geplante Zeithorizont Ihrer Geldanlage

Ihr individueller Wissensstand zum Thema Geldanlage

wie viel Kursschwankung (nach unten) können Sie emotional aushalten?

die Struktur Ihres Gesamtvermögens

Tipp: Mit unserem Risikorechner können Sie anhand von zehn Fragen Ihre optimale Aktienquote ermitteln. So stellen Sie sich individuell Ihr passendes Portfolio zusammen.

Und so könnte Ihre individuelle Aktienquote aussehen!

Fazit

Das größte Risiko für Anleger wäre es aktuell, sich nicht mit Ihrer persönlichen Risikoneigung auseinanderzusetzen. Oder anders gesagt: Langfristig wird es sich bezahlt machen, sich ein sauber strukturiertes ETF-Portfolio zuzulegen. Sie finden hier viele konkrete Beispiele mit der jeweiligen Performance und Produktvorschlägen.