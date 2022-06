Aktien und Inflation - wirklich eine eindeutige Geschichte?

In der Tat haben die Zinsen einen großen Einfluss auf die Rentabilität und die Bewertung von Unternehmen. Insofern ist die Aussage korrekt. Doch: Ausgerechnet in der stärksten Inflationsphase seit dem 2. Weltkrieg, den 1970er-Jahren, zeigte sich kein Zusammenhang von Inflation und Aktienmarkt. Wer sich den Chart des S&P-500-Index zwischen 1973 und 1980 ansieht, erkennt: Unterm Strich kam der Index, der keine Dividenden erhält, kaum von der Stelle. Buy-and-Hold -Anleger verloren wegen der Kursentwicklung und der Inflation real Geld, strichen aber ordentliche Dividenden ein.

Es müssen also andere Gründe gewesen sein, die den Aktienmarkt erst nach Süden und später nach Norden schickten. Dies zeigt sich klar, wenn wir Kursgewinne und Kursverluste mit den Inflationsraten dieser Zeit abgleichen (siehe Tabelle). Die Auswertung zeigt keine Korrelation zwischen der Höhe der Geldentwertung und den Kursgewinnen und -verlusten an der Aktienbörse.

S&P 500 annual. Rendite Inflation USA Inflations-Mittel 1973-74 -43% -19,5% 6,2%/11,1% 8,15% 1975-76 +58% +26% 9,1%/5,7% 7,4% 1977 -17% -17% 6,5% 6,5% 1978-80 36,3% +10,9% 7,3%/11,3%/13,6% 10,7%

Kein eindeutiger Zusammenhang

Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den Börsenkursen und der Inflationsrate lässt sich also selbst in hoch inflationären Zeiten nicht herstellen. Ähnliches gilt für Zinsanstiege. In den 1980er-Jahren erhöhte die US-Notenbank etliche Male die Leitzinsen. Den Anstieg des Aktienmarkts um mehrere Hundert Prozent verhinderte das nicht.

Unsere Schlussfolgerung: Ob Inflation oder Zinserhöhungen den Markt nach unten drücken, hängt von der Marktphase ab, in der diese Faktoren auftreten. Das bedeutet nicht, dass Aktien nicht vor Inflation schützen. Vielmehr erzielten Aktien über lange Zeit die höchsten Nominal- und Realrenditen aller Anlageklassen. Damit bleiben sie der beste Inflationsschutz.

