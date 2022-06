Aktien: Wie erkenne ich krisenfeste Unternehmen?

Es scheint Branchen am Aktienmarkt zu geben, die gut durch Wirtschaftskrisen kommen. Wie können Anleger solche Aktien erkennen und welche Unternehmen sollten sie in der Krise lieber verkaufen?

Drei Sektoren des Aktienmarkts haben sich in den weltweiten Börsenabschwüngen der vergangenen 25 Jahre besonders gut geschlagen. Mit ihnen konnten Anleger nicht nur saftige Verluste vermeiden. Diese Teflon-Sektoren erzielten sogar attraktive Renditen, während der breite Markt zwischen 20 und fast 60 Prozent einbrach.

Gemessen an den Branchenindizes des MSCI World konnten in den vergangenen drei Jahren die Branchen IT mit einer Performance von 69 Prozent, gefolgt vom Gesundheitswesen mit 43 Prozent sowie Energy mit 28 Prozent den MSCI World outperformen.