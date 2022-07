Aktienmärkte: So reagierten sie auf die Zinsentscheidung der Fed

Die Fed hat gestern wie erwartet einen Zinsschritt von 0,75 Prozent bekannt gegeben. An den Börsen sorgte das zumindest zunächst für Erleichterung.

Die Inflation lag im Juni in den USA bei 9,1 Prozent – der höchste Stand seit 40 Jahren. Ein weiterer deutlicher Zinsschritt war also unabdingbar. Die deutliche Zinserhöhung auf eine Spanne von 2,225 bis 2,50 Prozent war von Expertinnen und Experten bereits erwartet worden, zeitweise war sogar von einem noch größeren Schritt ausgegangen worden. Mit der Erhöhung von 0,75 Prozentpunkten kam es nun dennoch zum größen Zinssprung der Federal Reserve seit 1994.

An der Wall Street zeigten sich Anlegerinnen und Anleger im Anschluss an die Sitzung in Kauflaune – für eine Kurs-Rally sorgten außerdem Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell.