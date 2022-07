Aktienmarkt Niederlande: Darum solltest du unsere Nachbarn auf dem Schirm haben

Der niederländische Aktienindex AEX ist ein Zwerg im Konzert der globalen Aktienbörsen. Dabei steht an der Spitze des Index ein Trio von internationalen Spitzenkonzernen, die ihres Gleichen sucht. Sind die Niederlande ein unterschätzter Aktienmarkt?

Wer an unseren westlichen Nachbarn die Niederlande denkt, denkt gewöhnlicherweise klischeehaft an Tulpen, Windmühlen und Käse. Börse und Aktien gehören nicht unbedingt zu den Dingen, die einem als erstes in den Sinn kommen. Warum du den AEX dennoch auf dem Schirm haben solltest.

Der niederländische AEX der Amsterdamer Börse besteht aus den 25 größten und liquidesten Aktiengesellschaften des Landes. Die beiden niederländisch-britischen Unternehmen Shell und Unilever sowie der weltgrößte Produzent von Maschinen zur Herstellung von Computerchips ASML machen zusammen fast 40 Prozent der Gewichtung des Index aus.