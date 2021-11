Aktienrente – was die Ampel-Koalition für deine Altersvorsorge plant

Das Rentenniveau bleibt

Das Renteneintrittsalter wird vorerst bei 67 Jahren bleiben. Der Rentenbeitrag wurde auf 20 Prozent festgelegt. Und auch das Rentenniveau soll nicht weniger als 48 Prozent des Durchschnittseinkommens sinken. Gute Nachrichten sind das zwar nicht – aber zunächst auch keine schlechten. Vorerst ändert sich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wenig. Eine bedeutende Änderung wird es aber bei der Rentenfinanzierung geben, die drei künftig regierenden Parteien haben sich auf die Einführung einer Aktienrente geeinigt.

Die Aktienrente kommt

Aktuell ist die Rente in Deutschland durch das sogenannte Umlageverfahren abgedeckt. Das heißt, die von Arbeitnehmern einbezahlen Beiträge werden an Rentner ausbezahlt. Dass das System dauerhaft nicht funktionieren kann, ist kein Geheimnis. Die neue Regierung will nun in Zukunft einen Teil der Rentenbeiträge nicht mehr auszahlen, sondern in einen eigens dafür gegründeten Fonds anlegen, der „von einer unabhängigen öffentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet“ werden soll. Es scheint jedoch bislang unklar zu sein, wie diese Stelle aussehen soll.

Darüber hinaus soll die deutsche Rentenversicherung Reserven auch selbst in die Börse investieren dürfen um das Rentenniveau langfristig halten zu können. Da es hierfür zunächst ein nennenswertes Investment braucht, möchte die Regierung 10 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.

Was bedeutet das für die Rente?

Viele Menschen fragen sich nun, was eine Teilanlage ihrer Beiträge in einen Aktienfonds für ihre Rente bedeutet. Die einbezahlten Beiträge sind garantiert. Fährt der Fonds Gewinne ein, fließen diese wiederum an die Rentner. Verluste sollen sich demnach nicht auf die Rente auswirken. Entsprechend müssen sich weder aktuelle noch künftige Rentner also Sorgen machen, dass ihre Rente an der Börse verspielt wird und sie am Ende womöglich mit weniger Geld dastehen.

Gleichzeitig bedeutet eine kapitalgedeckte staatliche Rente aber nicht, dass ihr nicht mehr privat vorsorgen solltet, denn eine hohe Rente kann auch durch dieses Modell nicht garantiert werden. Zunächst geht es um nichts anderes als die Erhaltung des aktuellen Rentenniveaus.