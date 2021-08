Aktive ETFs – ein neuer Trick der Finanzbranche oder gut fürs Depot?

Was sind aktive ETFs?

ETFs werden in Deutschland sofort mit passiven Investments assoziiert. Das liegt vor allem an der deutschen Übersetzung von ETF („Exchange Traded Funds“). Hierzulande wird nämlich von „börsengehandelten Indexfonds“ gesprochen. Doch schaut man sich das englische Original an, stellt man fest, dass das Wort Index im Namen nicht erscheint. Somit ist zunächst festzustellen, dass ein ETF nicht zwingend passiv sein muss.

Vielmehr geht es bei ETFs darum, dass sie aufgrund der Möglichkeit des einfachen Handelns und ihrer Transparenz oft attraktiver als aktive Fonds sind. Zudem sind sie aufgrund ihrer vorgegebenen Indizes auch preislich günstiger als ihre aktiven Pendants.

In den übrigen Punkten gleichen sich jedoch aktive ETFs und aktive Fonds. Aktive ETFs nehmen sich wie aktive Fonds einen Index als Referenzgröße, bilden diesen jedoch nicht komplett ab. Vielmehr greift klassisch ein Fondsmanager ein und trifft einzelne Kaufentscheidungen. Hierbei hat dieser zumeist freie Hand und darf andere Aktien als solche aus dem Referenzindex kaufen.

Vorteile aktiver ETFs

Das Versprechen aktiver ETFs ist, dass sie die Vorteile von aktiven Fonds und passiven ETFs vereinen. Sie bieten wie Index-ETFs vor allem den normalen Handel an der Börse während der Börsenzeiten, günstigere Preise als klassische aktive Fonds, Steuereffizienz und –transparenz sowie die tägliche Einsicht in das gekaufte Portfolio.

Ein Beispiel ist auch hier wieder der ARK Innovation ETF von Frau Wood, der tagesaktuell die Käufe und Verkäufe der einzelnen Positionen des ETFs preisgibt. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass es derzeit kaum eine Möglichkeit in Deutschland gibt, ARK ETFs zu handeln.

Weiter sollen aktive ETFs die Vorteile der aktiven Fonds nutzen und werben mit der langjährigen Expertise ihrer Fondsmanager. Dadurch versprechen sie sich eine bessere Rendite, als die marktbreiten passiven ETFs. Gerade Krisenzeiten sollen aktive ETFs besser überstehen, da die Fondsmanager aktiv eingreifen können.