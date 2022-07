Aktuelle Krisenlage: So schätzen die Deutschen ihre wirtschaftliche Situation ein

2022 ist geprägt von Krisen. Corona ist nicht vorbei, der Ukrainekrieg bereitet Sorge, die Inflation zerrt an den Nerven. Wie es den Menschen in Deutschland damit geht und wie sie ihre wirtschaftliche Situation einschätzen, zeigt jetzt eine Befragung.

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht der SPIEGEL in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey den Wirtschaftsmonitor zu verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Themen. Dafür werden kontinuierlich in Deutschland lebende Menschen zu ihrer Meinung zur Wirtschaftslage und/oder Politik im Land befragt.