Aktuelle Wachstumsprognose des IWF: Das steht der Weltwirtschaft nun bevor

Der Weltwirtschaft, durch die Corona-Pandemie ohnehin geschwächt, wird durch weitere Krisen stark zugesetzt. Insbesondere in den USA und Europa gibt die jeweils hohe Inflation Anlass zur Sorge, die zum Teil aus dem Krieg in der Ukraine resultieren und die Energiepreise massiv in die Höhe getrieben haben. Auch den erneuten Lockdown in China und die damit einhergehenden globalen Lieferengpässe nennt der IWF als Grund für seine Einschätzung.

Keine baldige Erholung in Sicht

Auch für die nähere Zukunft sehen die Expertinnen und Experten des Internationalen Währungsfonds keinen Silberstreifen am Horizont. „Was den Ausblick für die Weltwirtschaft angeht, deuten die Risiken überwiegend nach unten“, so ein Auszug aus dem Bericht. Das größte Risiko sieht der IWF in den Folgen des Krieges in der Ukraine. Es sei möglich, dass Russland die Gaslieferungen nach Europa ganz einstelle – was drastische Folgen für die Konjunktur haben würde. Dazu kommen die stark gestiegenen Preise für Nahrungsmittel. Auch hier sieht der IWF Krisenpotential.

Einen weiteren Risikofaktor machen die Expertinnen und Experten in China aus. Die Wirtschaft sei durch die Lockdowns stark geschwächt, was die globalen Lieferkettenprobleme weiter verschlechtert. Das gilt vor allem im Hinblick auf mögliche weitere Ausbrüche Coronas.

Zudem könne es schwieriger als erwartet werden, die Inflation zu senken. Für Schwellen- und Entwicklungsländer könnte diese außerdem eine Schuldenkrise zur Folge haben, da sie aufgrund der höheren Zinsen ihre Schulden schwerer zurückzahlen könnten.

Es könnte noch schlimmer kommen

Der IWF betont allerdings, dass die Prognosen äußerst unsicher sind und auf der Annahme beruhen, dass die derzeitige Lage stabil bleibt. „Es besteht jedoch ein erhebliches Risiko, dass sich einige oder alle dieser Grundannahmen nicht bewahrheiten“, mahnt der IWF. „In einem plausiblen Alternativszenario, in dem einige dieser Risiken eintreten, einschließlich einer vollständigen Unterbrechung der russischen Gaslieferungen nach Europa, wird die Inflation steigen und das globale Wachstum weiter auf etwa 2,6 Prozent in diesem und 2 Prozent im nächsten Jahr zurückgehen“, sagte IWF-Chefvolkswirt Pierre-Oliver Gourinchas.