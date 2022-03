Alarmstufe Rot: So profitieren Anleger vom Thema Cybersecurity

Es gibt kaum noch Unternehmen (in Deutschland), die von Cyberattacken verschont bleiben. Damit steigt die Bedeutung von Datensicherheit und Cybersecurity. Von diesem Trend können Anleger profitieren.

Kriminelle Hacker greifen vermehrt Unternehmenssysteme an und verschlüsseln die Daten. Nur gegen ein Lösegeld in Bitcoins haben die Firmen die Chance, wieder auf ihre Informationen zuzugreifen. Cyberkriminelle kopieren Kundendaten, um sie zu verkaufen oder die betroffenen Unternehmen unter Druck zu setzen. Andere stören Betriebsabläufe oder legen ganze Informations- und Produktionssysteme lahm. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sprach im vergangenen Jahr von einer „angespannten bis kritischen“ Situation. Es herrsche teilweise „Alarmstufe Rot“.