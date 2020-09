US-Milliardär Ray Dalio war auf der Suche nach dem perfekten Portfolio – und hat es womöglich in seiner Allwetter-Strategie gefunden. Warum sich die Strategie auch für Kinder-Depots eignet.

Aktienähnliche Renditen erzielen und das nur mit einem Drittel des Risikos – das ist der Grund, weshalb ich das Allwetter-Portfolio für meinen Nachwuchs auf Basis der Allwetter-Strategie von Investorenlegende Ray Dalio aufbauen würde.

Schwankungen an den Finanzmärkten sind einer der gewichtigsten Gründe, weshalb viele Privatanleger beim Vermögensaufbau Fehler machen und zu früh aufgeben. Auch Ray Dalio hat sich die Frage gestellt, wie ein perfektes Portfolio aussehen könnte, in dem die Potenziale einer breiten Streuung optimal genutzt werden – ohne dass Anleger Einbußen in der Rendite hinnehmen müssen. Entstanden ist eine einzigartige Allwetter-Strategie die von vielen als erfolgreichstes Portfolio aller Zeiten bezeichnet wird!