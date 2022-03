Altersvorsorge – noch immer sorgen Frauen zu wenig privat vor

Die Anzahl der Aktionärinnen war 2020 so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr, schreibt das Deutsche Aktieninstitut (DAI). Insbesondere der höhere Zuwachs an Frauen, die ihr Geld zu einem großen Teil über breit diversifizierte Sparpläne anlegen, stimmt positiv. 1,3 Millionen sind das inzwischen in Deutschland.

Allerdings: Es sind insgesamt immer noch deutlich weniger Frauen als Männer (4,5 zu 7,9 Mio.), die ihr Geld entsprechend anlegen, obwohl es sich (positiv ausgedrückt) gerade für sie lohnen würde. Denn: Gender Pay Gap, also der geringere Verdienst von Frauen, das häufigere Arbeiten in Teilzeit, die längeren Auszeiten um Angehörige zu pflegen und/oder durch Schwangerschaft und Elternzeit – das alles sorgt für geringere finanzielle Verdienste während des Erwerbslebens.