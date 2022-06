Amazon tut es schon wieder: Aktiensplit als Kursbooster?

Dreimal hat Amazon in seiner 25-jährigen Börsengeschichte seine Aktien gesplittet. Am 6. Juni ist es wieder so weit . Oft ist das ein Kursbooster.

Der Online-Händler Amazon führt erneut einen Aktienspilt durch und ist damit nicht allein: Apple hat es bereits getan, Alphabet zieht am 15. Juli nach, und Tesla entscheidet im August über eine weitere Aktienteilung. Mit so einer Teilung ihrer Aktien machen die Unternehmen ihre Aktien „billiger“ – allerdings nur optisch.

Schon ein Jahr nach seinem Börsendebüt 1997 hat der Online-Händler damals seine Aktie zum ersten Mal geteilt: Am 2. Juni 1998 machte Amazon aus einer Aktie zwei. Genau das bedeutet ein Aktiensplit: Ein Unternehmen teilt seine ausgegebenen Aktien in einem bestimmten Verhältnis. Am Montag, den 6. Juni, ist es wieder so weit: Diesmal wählt Amazon aber ein deutlich größeres Teilungsverhältnis, nämlich 1:20. Die Aktionäre erhalten also für eine Amazon-Aktie im Depot 19 weitere, zum entsprechend günstigeren Kurs. Aus einer Aktie, die derzeit rund 2.452 US-Dollar kostet, werden zwanzig Stück zu rund 122,60 US-Dollar. Der Börsenwert bleibt unverändert.