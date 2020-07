Amundi lanciert ersten Euro Aggregate ESG-ETF

Amundi baut sein ESG-ETF-Angebot weiter aus. Der ETF-Anbieter lanciert den ersten Euro Aggregate ESG-ETF. Das steckt dahinter.

Der neue Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR – EUR (ISIN: LU2182388236) ist der erste ESG-ETF auf Euro Aggregate Anleihen. Er ist an der Euronext Paris gelistet und in Deutschland registriert. Er wird zu wettbewerbsfähigen laufenden Kosten von 0,16 % angeboten. Mit dem wachsenden Interesse an verantwortungsbewussten Anlagen steigt die Nachfrage nach einfachen und transparenten ESG-Investmentlösungen. Dies gilt vor allem für das Anleihesegment, in dem es durchaus noch Raum für Innovationen gibt.