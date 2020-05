Amundi erweitert sein Produktangebot bei Nachhaltigkeits-ETFs

Seit dem 28. Mai 2020 sind acht neue Nachhaltigkeits-ETFs von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.

Mit den acht ETFs haben Anleger zum einen die Möglichkeit, in eine weltweite Auswahl von Aktien aus 23 Industrienationen oder in Aktien mittelgroßer und großer Unternehmen aus den USA, Europa oder der Europäischen Währungsunion zu investieren. Dabei setzen Anleger gezielt auf Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Unternehmen mit erheblichen Geschäftsaktivitäten in der Kernenergie, Tabak, Kraftwerkskohle, Alkohol, Glücksspiel, Waffen sowie gentechnisch veränderten Organismen sind damit vom Index ausgeschlossen.

Vier der acht neuen Amundi-ETFs bilden die MSCI ESG Universal Select Index-Familie ab. Die Gewichtung der Indexbestandteile wird anhand von ESG-Faktoren bestimmt. Es werden Unternehmen bevorzugt, die über ein stabiles ESG-Rating verfügen und eine positive Entwicklung zur Verbesserung dieses Profils aufweisen.

Bei den drei Amundi-ETFs aus der Indexreihe MSCI ESG Leaders Select und dem Amundi Index MSCI EMU SRI UCITS ETF DR (A) wird hingegen die Gewichtung eines Einzeltitels auf maximal fünf Prozent begrenzt.

Jeder der acht ETFs reinvestiert anfallende Dividendenerträge. Die jährlichen laufenden Kosten betragen zwischen 0,15 und 0,18 Prozent.

Hier eine Übersicht der aufgelegten ETFs