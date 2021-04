Amundi möchte Lyxor kaufen und zum ETF-Marktführer in Europa aufsteigen

Amundi steht kurz vor dem Aufstieg zum europäischen ETF-Marktführer. Das Unternehmen möchte den ETF-Emittenten Lyxor übernehmen. Der Deal soll 2022 über die Bühne gehen.

Die Gerüchte gab es schon länger am Markt, nun ist es offiziell! Amundi verhandelt mit der Société Générale über die Übernahme von Lyxor, der Asset-Management-Sparte der französischen Großbank. Beide Parteien befinden sich in exklusiven Gesprächen über eine Transaktion. Das gab Amundi am Mittwochmorgen bekannt.

Amundi ist die größte Fondsgesellschaft in Europa, Lyxor einer der führenden Anbieter für ETFs. Amundi wäre fortan der größte Indexanbieter in Europa – eigenen Angaben zufolge mit einem Marktanteil von 14 Prozent – und der zweitgrößte weltweit hinter Blackrock. Der Kaufpreis soll 825 Millionen Euro betragen. Die Transaktion soll bis Februar 2022 abgeschlossen werden. Finanzbehörden und Kartellämter müssen noch zustimmen.