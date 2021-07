Amundi und ING weiten Partnerschaft in Deutschland aus

Nachhaltigkeit weiter auf dem Vormarsch

Mit 23 nachhaltigen ETFs im Angebot, die alle ebenfalls zu 0 Euro Kaufgebühren in der Einmalanlage erworben werden können, ist der französische Vermögensverwalter zudem der größte Anbieter nachhaltiger ETFs im Rahmen des Angebots. Die wachsende Zahl von Anlegern, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) bei ihren Anlagen berücksichtigen möchten, können also im Rahmen der Partnerschaft nachhaltige ETFs kaufen, beispielsweise den Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF oder den Amundi World SRI UCITS ETF. Ergänzt wird das Angebot durch mehrere Klima-ETFs, mit denen Anleger ihre Portfolios an den Zielen des Pariser Abkommens zum Klimaschutz ausrichten können.

„Das Interesse an ETFs ist ungebrochen. Vor allem seit dem vergangenen Jahr verspüren wir eine deutlich steigende Nachfrage bei ETFs. Da wir bei der Auswahl kostenfrei handelbarer Produkte auf die Ansprüche und Wünsche unserer Kunden achten, war die Aufnahme weiterer Amundi-ETFs nur folgerichtig, vor allem weil der Kundenfokus sich zunehmend auf Nachhaltigkeit und günstige Konditionen verlagert“, so Thomas Dwornitzak, Leiter Sparen und Anlegen bei der ING.