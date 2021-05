Amundi baut sein ESG-Angebot durch die Umstellung von sechs traditionellen Anleihen-ETFs in entsprechende ESG-Anleihe-ETFs aus.

Als langjähriger Verfechter des verantwortungsvollen Investierens und führender Anbieter von ESG-Lösungen bietet Amundi Investoren eine breite Palette nachhaltiger Anlageprodukte und Lösungen an, um Investoren bedarfsgerecht bei der ESG-Transformation ihrer Portfolios zu unterstützen. Nachhaltige Anleihen haben in den vergangenen Monaten einen deutlichen Nachfrageschub erlebt. Mit den in den nächsten Wochen gewandelten ETFs können Anleger in dieser Anlageklasse nun einfach und kosteneffizient investieren. Amundi ist der größte europäische Vermögensverwalter und Pionier im Bereich verantwortungsvolles Investieren.