Anbieter im Überblick: Dies sind die besten Neo-Broker in Deutschland

Der amerikanische Billig-Broker Robin Hood ist top erfolgreich und plant für 2021 den Börsengang. Doch auch die deutschen Neo-Broker haben einiges zu bieten. Die besten Adressen im Überblick!

Die Handelsplattform Robin Hood aus Kalifornien hat mit ihrem Launch im Jahr 2013 einen regelrechten Preiskampf im Broker-Markt ins Rollen gebracht. 2021 soll das Unternehmen an die Börse gehen – die aktuelle Bewertung (laut der letzten Finanzierungsrunde) liegt bei unglaublichen 11,7 Milliarden US-Dollar.

Nicht nur in den USA sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Low-Cost-Broker entstanden, auch in Deutschland existieren immer mehr Anbieter, die klassischen Player verstärkt in Zugzwang bringen. Lassen Sie uns in diesem Beitrag gemeinsam einen Blick auf die fünf wichtigsten Low-Cost-Broker werfen.