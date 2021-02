Anleihen: Mit diesem Bond-ETF können Anleger noch etwas verdienen

Anleihen sind nicht immer langweilig. In China erwacht ein riesiger Markt mit sehr attraktivem Potenzial. Der entsprechende China-Bond-ETF nimmt jetzt schon Fahrt auf.

Wie die Experten von Western Asset Management melden, könnten chinesische Anleihen in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen. „Schon heute sind chinesische Anleihen in Lokalwährung der zweitgrößte Bondmarkt der Welt“, erklärt Desmond Soon, Portfoliomanager und Head of Investment Management, Asia (Ex-Japan) bei Western Asset Management, einem spezialisierten Investmentmanager und Teil von Franklin Templeton.

„Lediglich der Markt für US-Anleihen ist aktuell größer. In den Portefeuilles der Investoren nehmen Bonds aus China aber noch immer eine untergeordnete Rolle ein. Das wird sich ändern“, so Soon. Der Marktkenner verweist darauf, dass sich China in den vergangenen Jahren stetig für ausländische Investoren geöffnet hat. Weiterhin könnten chinesische Anleihen in den Portfolios von Investoren eine wichtige Rolle spielen.