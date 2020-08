Apple - Aktiensplit: Was ETF-Anleger jetzt wissen müssen

Apple und der Dow Jones

Momentan ist Apple in dem 30 Werte enthaltenden US-Index der größte Wert. Weil sich mit dem Split der Aktienkurs des US-Giganten jedoch verringert, wird die Aktie von Platz eins auf Rang 16 zurückfallen, wie der Wirtschaftsdienst Bloomberg berechnet hat. „Der Rückgang der Gewichtung um 8,1 Prozentpunkte wird proportional auf die 29 anderen Mitglieder des Dow verteilt und liegt zwischen 0,09 und 0,72 Punkten“, so Bloomberg. Sprich: Die anderen Mitglieder im Index bekommen anteilig mehr Gewicht.

Ergo: Sollte sich die Apple-Aktie weiterhin so rasant entwickeln wie in der Vergangenheit, wirkt sich dies nicht mehr so stark aus auf die Performance des Dow Jones. Das liegt am geringeren Indexgewicht der Aktie.

Auch wenn der Dow Jones gewisse Vorzüge bietet, da er wesentlich weniger schwankungsintensiv ist als beispielsweise der Dax und verlässliche Dividendenzahler wie McDonald´s, Johnson & Johnson und Coca-Cola in dem Index enthalten sind, sollten ETF-Anleger von dem Dow Jones besser die Finger lassen.

Wesentlich sinnvoller ist es, alternativ in den S&P 500 zu investieren. Dies ist unter anderem mit folgendem ETF möglich.