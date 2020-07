Den Arero-Weltfonds gibt es jetzt auch mit Nachhaltigkeit

Den Arero-Fonds gibt es jetzt auch mit Nachhaltigkeitsfokus. In der konventionellen Variante ist bereits eine Milliarde Euro angelegt.

In Zusammenarbeit mit der DWS hat die Prof. Weber GmbH aus Mannheim 2008 den indexbezogenen Multi-Asset-Fonds Arero (WKN: DWS0R4) entwickelt, der mittlerweile ein Fondsvolumen von rund einer Milliarde Euro verwaltet. Der Fonds investiert in drei Anlageklassen (weltweite Aktien, europäische Renten und Rohstoffe – aus den Initialen der Assetklassen ergibt sich der Fondsname A-RE-RO) und bietet somit ein hohes Maß an Risikostreuung über Länder, Branchen und Anlageklassen für den langfristigen Vermögensaufbau.