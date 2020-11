Asien baut größte Freihandelszone der Welt – diese ETFs werden jetzt spannend

China hat mit 14 weiteren Ländern aus dem Asien-Pazifik-Raum einen Pakt geschlossen. Es entsteht die größte Freihandelszone der Welt. ETF-Anleger können davon profitieren.

Im Asien-Pazifik-Raum entsteht die größte Freihandelszone der Welt. Der Handelspakt umfasst 15 Staaten mit 2,2 Milliarden Einwohnern und rund 30 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Auf ein entsprechendes Abkommen haben sich am Sonntag die Staats- und Regierungschefs von China, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland mit der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean, zu der unter anderem Thailand, Vietnam und Indonesien gehören, geeinigt.

Die Verhandlungen hatten sich über acht Jahre hingezogen. Die Regierung in Peking hatte den Freihandelspakt als Alternative zu der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) vorangetrieben. Mit TPP wollten sich die USA unter der Präsidentschaft von Barack Obama wirtschaftlich enger an die Region binden. Donald Trump hatte jedoch kurz nach seinem Amtsantritt die Beteiligung der USA an der Freihandelszone gestoppt. Damit gab Trump China die Gelegenheit, seine wirtschaftliche Vormachtstellung in der Region zu festigen und auszubauen.