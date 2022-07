Atomkraft wird grün – wie nachhaltig ist meine Geldanlage noch?

Katja Brauchle

|

8. Juli 2022 Grüne Kryptowährungen: Nachhaltiger als Bitcoin und Co.

Der Absturz von bekannten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. hat in den vergangenen Wochen für viele Zweifel an digitalen Währungen gesorgt. Dabei wurde auch wieder das Problem des umweltschädlichen Kryptomining zum Thema.