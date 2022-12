Autor Antje Erhard

Katja Brauchle

|

1. Dezember 2022 Markus Weis (SPDR): Die USA sind perspektivisch der attraktivere Markt

Das Jahr 2022 war von Krisen geprägt. Das spürten auch die Anlegerinnen und Anleger, sowohl privat als auch institutionell. Markus Weis, Country Head of Germany bei SPDR, hat uns im Interview erzählt, was wir im kommenden Jahr am Aktien- und Anleihenmarkt erwarten können und warum die USA wieder einen Blick wert sind.