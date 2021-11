Ausblick: Was machen die Aktien- und Anleihenmärkte 2022?

Die Depot-Zusammensetzung wird 2022 mehr Herausforderungen mit sich bringen als 2021. Diese Aktien und Anleihen rücken jetzt in den Fokus.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Anleger fragen sich: Was erwartet uns 2022? „Wir stehen am Beginn einer neuen Phase für das Finanzsystem, die durch stagflationäre Merkmale im Stil der 1970er Jahre gekennzeichnet ist“, sagt Pascal Blanqué, Chief Investment Officer bei Amundi. Die globale Wirtschaftsentwicklung werde nach dem Höhepunkt wieder zum Potenzialwachstum zurückkehren, da konjunkturelle Impulse nachlassen dürften. Blanqué rechnet weiter mit einer relativ hohen Inflation.

Wachstums- und Inflationstrends dürften sich wieder entkoppeln. Zudem treten wir in eine weniger globalisierte Phase ein. Nach Meinung der Amundi-Experten steht das Ende der Ära der ultralockeren Geldpolitik an. Die Zentralbanken würden ähnliche Vorgehensweisen an den Tag legen, allerdings befänden sich die Währungsräume in verschiedenen Stadien.

„2022 wird sich der Zyklus fortsetzen“, ergänzt Vincent Mortier, stellvertretender CIO bei Amundi. „Wir sollten aber keine euphorischen Märkte erwarten. In der Abfolge von Tapering und Konjunkturverlangsamung, gefolgt von weiteren Stimuli und einer erneuten Beschleunigung, sollten Anleger zunächst vorsichtig agieren und nach Einstiegspunkten suchen, um ihre strategische Positionierung in Aktien, Rohstoffen und Schwellenländern zu ergänzen, wie es für die Spätphase des Zyklus typisch ist.“