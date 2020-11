Ausschüttungen: Mit diesen ETFs erhalten Sie jeden Monat Dividenden

Was macht Dividenden-ETFs so attraktiv für Privatanleger?

Der offensichtlich größte Vorteil von Dividenden-ETFs ist der konstante Kapitalfluss an die Anleger. Diese erhalten regelmäßige Ausschüttungen – ohne aktiv etwas dafür tun zu müssen und Transaktionskosten zu zahlen.

Ein gern übersehener Vorteil ist rein psychologischer Natur. Dividenden motivieren Anleger langfristig am Markt zu bleiben. Gerade in Krisenphasen reagieren viele Privatanleger impulsiv, sobald sie sehen, dass ihr Depot an Wert verliert. Dividenden-Anleger kassieren hingegen weiterhin ihre Dividenden und bleiben in solchen Marktphasen gelassener.

Die meisten Anleger in der Vermögensaufbauphase nutzen thesaurierende Produkte, um die Dividendenzahlungen zu reinvestieren. Das erhöht das Anlagevermögen und folglich auch die zukünftigen Dividendenzahlungen in der Auszahlungsphase (üblicherweise bei Renteneintritt).

Vorsicht: Dividenden sind weder sicher, noch gibt es eine Garantie, dass dividendenstarke Unternehmen auch zukünftig ertragreich sind. Auch Dividenden-ETFs unterliegen Schwankungen und sind mit Risiken verbunden. Daher ist eine breite Diversifikation der Risiken für eine langfristig erfolgreiche Geldanlage unerlässlich.

Tipp: Hier erfahren Sie alles über das Portfolio, mit dem Sie jeden Monat Dividenden kassieren.

Ausschüttungen: Das „Jeden Monat Dividenden“-Portfolio

Unser ETF-Portfolio besteht aus drei ETFs, die eine monatliche Dividendenausschüttung realisieren:

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (WKN: A0F5UH)

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (WKN: A1JKS0)

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (WKN:A2AHZU)

Privatanleger, die 200 Anteile pro ETF besitzen, haben im Jahr 2019 folgende Beträge in Euro erhalten:

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 34 38 30 44 44 50 104 80 142 52 50 46 Quelle: extraETF.com

Betrag in Euro

714 Euro – das ist die Summe, die Anleger insgesamt erhalten haben, sofern sie 200 Anteile pro ETF besessen haben. Der große Vorteil an dieser Portfolioaufteilung ist das vergleichsweise große Intervall an Auszahlungen. Das verschafft Privatanlegern, die auf den zusätzlichen Nebenverdienst angewiesen sind, eine deutlich bessere Planbarkeit.

Die jeweiligen Indizes, die von den ETFs nachgebildet werden, enthalten lediglich Unternehmen, die eine gesunde Ausschüttungspolitik vorweisen können. Das heißt, dass diese Unternehmen in den vergangenen 5-10 Jahren regelmäßig Dividendenzahlungen an ihre Anleger geleistet haben – ohne Senkung der Dividende. Das ist die sogenannte Dividendenkontinuität. Zudem werden Unternehmen bevorzugt, deren Ertrags- und Finanzlage als positiv einzuschätzen ist.

Wichtiger als das Dividendenwachstum ist in den meisten Fällen die Dividendenpolitik der vergangenen 5-10 Jahre. Diese zeigt, ob es sich um Sondereffekte handelt oder ob das Wachstum auf Basis einer gesunden Entwicklung der Geschäfte beruht.

Die nachfolgende Abbildung zeigt Ihnen, wie nachhaltig das Dividendenwachstumdes SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (WKN: A1JKS0) in den vergangenen Jahren war. Die nachfolgende Aufstellung finden Sie für jeden ETF auf der jeweiligen ETF-Profilseite auf extraETF.com.

Fazit

Dividenden-ETFs bieten Privatanlegern zahlreiche Vorteile. Zwar eliminieren auch sie keine Unternehmens- oder Marktrisiken, aber sie sorgen für einen konstanten Cashflow – auch in Krisenzeiten. Das sorgt dafür, dass Dividenden-Anleger im Vergleich über einen langen Anlagehorizont verfolgen.

Wer sich einen Nebenverdienst mit Dividenden-Titeln aufbauen will, findet in unserem ETF-Portfolio die optimale Aufteilung. Sie sorgt dafür, dass Privatanleger monatliche Ausschüttungen erhalten. Das erhöht die Planbarkeit und eignet sich besonders für die Altersvorsorge.