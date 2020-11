Physisch oder synthetisch?

Diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Wir bei extraETF.com tendieren eher zu physischen ETFs. Bei Anlagen auf breit streuende Indizes – was wir empfehlen – gibt es sowieso keinen Grund, auf synthetische Replikation zurückzugreifen.

Physische ETFs haben den Vorteil, dass Anleger genau in das investieren, in das sie investieren möchten. Diese Art der Abbildung ist damit sehr transparent. Überschaubare Indizes wie der Dax lassen sich mit ihren 30 Werten ohne Probleme per ETF vollständig abbilden. Etwas ...