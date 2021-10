BAD ETF: Mit Drogen und Glücksspiel reich werden?

Die Aktien, die im ETF enthalten sein sollen, werden auch als Sündenaktien beschrieben. BAD steht dabei nicht nur für „schlecht“ oder „böse“ sondern ist auch das Akronym für betting, alcohol, drugs, also Wetten, Alkohol und Drogen. Der Anbieter lässt also keinen Zweifel daran, auf welchen Branchen der Fokus liegt.

Legalisierung von Cannabis und Glücksspiel

Dass so ein ETF aufgelegt wird und Marktpotential hat, liegt vor allem an der Gesetzgebung der USA. Denn in immer mehr Staaten wird sowohl der Cannabis-Konsum als auch die Teilnahme an Sportwetten legalisiert. Die Gründer von Thematic Investments betonen, das Unternehmen sei gerade deshalb gegründet worden, um den BAD ETF aufzulegen. Sie sehen viel Potential in den noch immer verpönten Branchen.

„Wir sehen potenzielle Gelegenheiten in diesen Brachen, da die Regulatoren die Sektoren zunehmend annehmen“, sagte Thematic Investments-Präsident Thomas Mancuso gegenüber capital.com. Viele Investoren besäßen bereits einzelne Aktien aus diesen Sektoren, ein ETF würde das Risiko durch Diversifikation senken. Soziale Stigmata sollten interessierte Anleger ignorieren. Denn tatsächlich gelten die bösen Aktien als besonders krisenresistent. Ob das allerdings so bleibt, dürfte sich erst noch zeigen. Vor Dezember rechnet Mancuso nicht mit einer Marktzulassung. Erst danach wird man sehen, ob der BAD ETF zu Zeiten, zu denen die ESG-Kriterien der große Anlagetrend sind, tatsächlich bestehen kann.

Profitieren vom Cannabis-Trend

Wer dennoch Interesse daran hat, vom Cannabis-Trend zu profitieren, kann sich den Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF (WKN: A2PX6U) anschauen. Die enthaltenen Unternehmen sind an der Entwicklung neuartiger Medikamente beteiligt, in denen Cannabis als Wirkstoff enthalten ist. Denn dass die Pflanze für diverse Krankheiten eine hohe Heilwirkung hat, ist inzwischen kein Geheimnis mehr und sie wird in immer mehr Ländern legalisiert.

Und wer keine Hemmungen hat, in Glücksspiel zu investieren, kann auch das tun. Der HANetf Fischer Sports Betting & iGaming UCITS ETF (WKN: A3CPGJ) ist seit Juni 2021 am Markt und enthält nur Unternehmen der Sportwetten- und Glücksspielindustrie. Ausgeschlossen sind lediglich Unternehmen, die mehr als 50% ihres Umsatzes mit Pferdewetten oder Lotterien generieren.