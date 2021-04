Bei Raisin Invest können Anleger nun selbst ihr Portfolio zusammenstellen

Individuelle ETF-Portfolios bei Raisin Invest nach dem „Automated Do-it-yourself”-Prinzip

Mit nur wenigen Klicks wird das persönliche ETF-Portfolio eingerichtet. Bis zu zehn Fonds lassen sich zu einem Portfolio bündeln. Die Gewichtung von Aktien und Anleihen erfolgt benutzerfreundlich per Schieberegler mit dem Fonds-Mixer. Anleger entscheiden über die automatische Ausschüttung oder eine thesaurierende Wiederanlage der Erträge ihres Portfolios. Die Zusammenstellung des Portfolios kann jederzeit flexibel verändert werden. Das Rebalancing mit fünf wählbaren Intervallen von monatlich bis einmal jährlich sorgt für die automatische Anpassung des Portfolios an die ursprüngliche Aufteilung.

Volle Flexibilität bei geringen Kosten

Die Gesamtkosten des ETF Configurators liegt bei 0,43 Prozent pro Jahr zuzüglich Fondskosten schließen die Konfiguration individueller ETF-Portfolios, Auszahlungen, Änderungen an der Portfoliozusammensetzung und Rebalancing sowie einen integrierten Sparplan ein. Kunden können ihren individuellen Vermögensaufbau bereits ab einem monatlichen Anlagebetrag von 50 Euro starten. Ein- und Auszahlungen sowie das Anpassen und Pausieren der Sparplanbeiträge sind jederzeit kostenfrei möglich.

Zum Vergleich: Die starren Lösungen von Raisin Invest mit festen Aktienquoten von 30, 50, 70 und 100 Prozent ziehen Verwaltungskosten in Höhe von 0,33 Prozent nach sich, was etwas günstiger ist.

Tipp: Nutzen Sie unseren Robo-Advisor-Vergleich.

„Wir möchten mit unserem Raisin Invest ETF Configurator die individuelle Geldanlage allen zugänglich machen. Mit dem neuen Angebot ermöglichen wir Anlegern, ihre persönlichen Präferenzen und ihre Anlagestile exakt umzusetzen – und das bei voller Kosteneffizienz und maximalem Komfort“, erläutert Kim Felix Fomm, Chefanlagestratege und Chief Investment Officer bei Raisin. „Wir übernehmen sonst teure und zeitaufwändige Prozesse wie Handel und Rebalancing. Durch die niedrigen Kosten und geringe Mindestanlagebeträge ab 50 Euro ist das individuelle ETF-Portfolio für viele Menschen bei voller Selbstbestimmung deutlich günstiger als die Umsetzung bei der Hausbank oder einem Broker.”

Anlageform ETF wird in Deutschland immer populärer

Anlagen an den Kapitalmärkten gewinnen als Alternative zu Sparguthaben, für die Null- oder sogar Negativzinsen anfallen, an Bedeutung. Der Vermögensaufbau über ETFs nimmt in Deutschland stark zu, so beziffert der Bundesverband Investment und Asset Management e.V. das in ETFs angelegte Vermögen deutscher Verbraucher 2020 auf mehr als 168 Milliarden Euro – ein Anstieg um rund 16 Milliarden gegenüber dem Vorjahr.