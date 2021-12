Bei Scalable Capital kannst du künftig in Kryptowährungen investieren

Erleichterter Einstieg in die Welt der Kryptowährungen

„Wir machen den Krypto-Handel so einfach wie den Handel mit Aktien oder ETFs“, sagt Erik Podzuweit, Co-Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital. „Kryptowährungen haben sich als Anlageklasse in einem ausgewogenen Portfolio etabliert. Mit ‚Scalable Crypto‘ schaffen wir ein günstiges und intuitives Angebot, um noch mehr Menschen den Einstieg in die Krypto-Welt zu erleichtern. Die Erweiterung ist die nächste Etappe auf unserem Weg, Europas führende digitale Investmentplattform zu werden.“

Doch was ist das Neue am Angebot von Scalable Capital? Die bereits bekannte Möglichkeit des Wertpapierhandels an einer Börse wird mit dem neuen, bisher in weitgehend noch unregulierten Investment in Kryptowährungen kombiniert. Die Eröffnung eines Wallets für den Handel mit Kryptowährungen etwa ist nicht notwendig, da es sich bei dem Angebot um sogenannte Krypto-ETPs handelt – was insbesondere Anfängern den Einstieg erleichtert. Bei Scalable Capital werden Kryptowährungen in Form von Wertpapieren auf dem bereits bestehenden Depot der Kundinnen und Kunden gehalten. Eine erneute Identifizierung ist ebenfalls nicht notwendig. Wenn du bereits ein Depot bei Scalable Capital hast, kannst du direkt mit dem Kryptohandel loslegen.