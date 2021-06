Belegschaftsaktien: Warum Mitarbeiteraktien auch Gefahren mit sich bringen

Einige Konzerne versuchen, ihre Mitarbeiter über die Ausgabe von Belegschaftsaktien an sich zu binden. Auch der Staat fördert die Programme steuerlich, wenn auch noch in einem sehr überschaubaren Rahmen. Doch es gibt auch Risiken, die viele nicht auf dem Radar haben. Worum es sich dabei handelt.

Kita-Plätze, Sportangebote, kostenlose Snacks und Getränke, gemeinsame Team-Events oder Kaminabende mit dem Vorstand: Viele Unternehmen bemühen sich intensiv darum, ihre besten Mitarbeiter bei der Stange zu halten. Kein Wunder, schließlich herrscht schon seit vielen Jahren ein „War for Talents“, also ein Krieg um die besten Talente auf dem Arbeitsmarkt. Ein Mittel ist unter Großkonzernen und Start-ups besonders beliebt: die Beteiligung der Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens.