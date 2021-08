Bestes Depot: Diese drei Banken bieten Top-Angebote für Ihre Wertpapiere

ING – das ultimative Depot für ETF-Sparpläne

Deutschland größte Direktbank bietet sämtliche Bankdienstleistungen an. Wer also alles aus einer Hand wünscht, ist hier gut aufgehoben. Ab einem monatlichen Geldeingang von 700 Euro erhält man dort ein kostenloses Girokonto. Mit der ebenfalls gebührenfreien Kreditkarte lässt sich in der ganzen Eurozone kostenfrei Bargeld abheben.

Wie praktisch, dass auch das Depot überzeugt. Die Depotführung ist kostenlos und die Kaufgebühren sind auch erschwinglich. So fällt eine Transaktionspauschale von 4,90 Euro an plus 0,25 Prozent vom Kurswert. Dazu gibt es viele Aktionsangebote ab 0 Euro Orderprovision.

Ein besonderer Höhepunkt ist jedoch das Sparplanangebot. Die Frankfurter bieten mehr als 800 ETFs kostenfrei im Sparplan an. Für eine Direktbank ist das ein Spitzenwert. Hier sollten für jeden Privatanleger die richtigen ETFs dabei sein. Sie möchten Ihr Vermögen bequem verwalten lassen und sich um nichts mehr kümmern müssen? Auch hier gibt es eine verbraucherfreundliche Lösung: ING *-Kunden können die Dienste von Deutschlands führendem digitalen Vermögensverwalter Scalable Capital * nutzen.

de.extraetf.com Angebot Kosten Service Mit Ausbau des Angebots auf über 820 sparplanfähigen ETFs sollten für jeden Privatanleger die passenden ETFs dabei sein. Seit 01.04.21 ist neu, dass alle ETF-Sparpläne kostenfrei sind. Die Mindestrate beträgt 1,00 Euro. Gesamtnote 5

Scalable Broker – zwei sehr gute Depot-Modelle

Damit sind wir auch schon beim nächsten Anbieter, dem Broker-Ableger des angesprochenen digitalen Vermögensverwalters Scalable Capital. Der Scalable Broker weiß ebenfalls zu überzeugen. Er spricht Anleger an, die rein auf der Suche nach einem günstigen Broker sind – ein Girokonto gibt es hier nicht. Kunden können über den Scalable Broker mehr als mehr als 1.500 ETFs, 4.000 Aktien und rund 3.300 Investmentfonds zu je 0,99 Euro bzw. in den „PRIME Broker“-Modellen sogar komplett gebührenfrei handeln.

Das Modell „Free-Broker“ ist gebührenfrei. Für jede Wertpapiertransaktion werden 0,99 Euro berechnet. Inklusive ist die gebührenfreie Ausführung eines ETF-Sparplans pro Monat. Jede weitere Ausführung kostet dann ebenfalls 0,99 Euro.