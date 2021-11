Betrug um Squid Game Kryptowährung – wie sich Anleger schützen können

Squid Game: „Play to earn“

Die Idee des Coins passte zu Squid Game. In Online-Spielen sollten die Käufer der Squid-Münzen mehr Münzen verdienen können, um diese später in reales Geld umzuwandeln. „Play to earn“ gilt als heißer Trend unter Gamern, denn das im Spiel verdiente Geld kann jederzeit in echte Währungen getauscht werden – oft muss man jedoch vor Spielstart einen gewissen Betrag investieren, der in einer Kryptowährung eingezahlt wird. Das Prinzip gilt als sicher, auch wenn ein Spiel vom Netz geht, behält ein Gamer seine Tokens und kann sie umwandeln.

Das Squid Game Online-Spiel hätte – wie auch in der Serie – über sechs Runden gehen und Spieler hätten eine Startgebühr dafür bezahlen sollen, was nur mit den entsprechenden Coins möglich gewesen wäre. Die Entwickler versprachen, dass der Gewinner 90 Prozent aller eingegangenen Startgelder erhalten würde, die restlichen zehn Prozent sollten Provision sein. Ein regelrechter Run auf die Tokens wurde durch dieses Versprechen ausgelöst.

Squid-Coin: Keine Chance auf Verkauf

Am Montag plötzlich die Wende: Noch am Vormittag waren sämtliche Websites zum Squid Game-Coin verschwunden, ebenso Social-Media-Profile. Der Kurs des Coins schoss rapide in den Keller. Denn die Betrüger hatten sämtliche Coins auf einen Schlag verkauft, während Investoren auf ihren nun wertlosen Coins sitzenblieben. Denn sie hatten zu keiner Zeit die Chance, ihre Coins zu verkaufen. Es war technisch schlicht unmöglich. Anfänglich war seitens der Macher die Rede von Schutzmaßnahmen.

Coinmarketgap veröffentlichte deshalb auch eine Warnung – die leider von vielen ignoriert wurde. Jetzt ist klar: Dahinter steckte nichts weiter als eine perfide Betrugsmasche. Die Macher haben sich laut Handelsblatt mit 3,3 Millionen Dollar aus dem Staub gemacht. Diese Betrugsmasche nennt sich auch rug pull – denn den Investoren wird der metaphorische Teppich unter den Füßen weggezogen.