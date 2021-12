Bieten Gold-ETFs noch Schutz vor Inflation?

Gold gegen die Inflation?

Dem gegenüber gaben die Öl-Preise zunächst stark nach, so dass sich die Renditedifferenz in diesem längeren Zeitraum relativiert. Auch im Vergleich zu den Industriemetallen profitierte Gold nicht so stark von den großen Corona-Konjunkturprogrammen, da nur ein geringer Teil der weltweiten Metallnachfrage der Industrie auf Gold entfällt. Zudem flossen mit dem weltweiten Start der Impfkampagnen Rekordmengen aus Gold-ETFs ab, da die Angst einer Eskalation der Virus-Krise abnahm. Es waren somit vor allem die Anleger, deren Verkäufe den Preisanstieg beendeten.

Seit kurzem ist dieser Trend jedoch wieder gegenläufig und ETF-Bestände in Gold nehmen wieder zu. Ein Unsicherheitsfaktor für die künftige Goldpreisentwicklung wären deutliche Zinserhöhungen der Notenbanken. Doch realistischerweise ist von den vier weltweit größten Notenbanken bis auf Weiteres, trotz einer Beschleunigung der Preisinflation, mit keiner nachhaltigen Zinsanhebung zu rechnen.

Tipp der Redaktion: Du interessierst dich für Gold? Hier findest du eine Übersicht zu Gold-ETPs.

Hintergrund ist die Rücksichtnahme auf die Rekordverschuldung und die stark gestiegenen Vermögenspreise, zum Beispiel bei Aktien und Immobilien, die sehr empfindlich auf einen Zinsanstieg reagieren würden. Somit sind die Zentralbanken in einem Dilemma, was zu einem grundlegenden Umdenken zur Inflationstoleranz führen könnte.