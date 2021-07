Billig-Broker Robinhood strebt Bewertung von 35 Milliarden US-Dollar an

Der Börsengang von Robinhood steht offenbar nun doch schon kurz bevor. Wie aus einem neuen SEC-Antrag hervorgeht, strebt der Billig-Broker aus den USA eine Bewertung von 35 Milliarden Dollar an. Die Hintergründe!

Robinhood strebt bei seinem bevorstehenden Börsengang eine Marktbewertung von bis zu 35 Milliarden Dollar an, wie aus einem am Montag veröffentlichten SEC-Antrag hervorgeht. Der Billig-Broker aus den USA möchte seine Stammaktien in einem Bereich von 38 bis 42 US-Dollar pro Aktie platzieren. Robinhood will 55 Millionen Aktien herausgeben, um bis zu 2,3 Milliarden Dollar einzunehmen. Robinhood soll unter dem Symbol „HOOD“ an der Nasdaq gehandelt werden.

Das Unternehmen hat in der geänderten Einreichung einige seiner Finanz- und Nutzerkennzahlen aktualisiert. Das Unternehmen gibt an, dass es aktuell 22,5 Millionen Depots auf seiner Plattform führt. Im ersten Quartal dieses Jahres waren es noch etwas mehr als 18 Millionen.