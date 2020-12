ETF-Anbieter Vanguard erfolgreich bei Netto-Zuflüssen

„In Anbetracht der Tatsache, dass Vanguard das Index-Investing ins Leben gerufen hat, scheint es nur passend, dass einer ihrer Flaggschiff-Fonds der erste sein würde, der diese historische Marke erreicht“, sagte Nate Geraci, Präsident des Anlageberaters ETF Store, aus den Vereinigten Staaten.

Der Vanguard Total Stock Market ETF hat nach Daten von Bloomberg in diesem Jahr mit 30,8 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen eine Rekordsumme unter allen ETFs angezogen. Vanguard insgesamt war 2020 äußerst erfolgreich bei der Akquise neuer Gelder, die Gesellschaft ist der Top-Emittent für ETF-Zuflüsse. Der Fondsgigant hat laut Bloomberg einen Marktanteil in den USA von 28 Prozent.

Während steigende US-Aktien den Fonds beflügelten und die Nachfrage nach dem Produkt stärkten, kommt ein zweiter wichtiger Branchentrend hinzu: die sinkenden Gebühren! „Die Anleger sind inzwischen viel besser über die Bedeutung von Fondsgebühren und die immer wieder zu beobachtende Underperformance des aktiven Managements informiert“, sagte Geraci gegenüber Bloomberg. Wichtige Info für Interessenten:

Der Fonds ist ein rein US-amerikanisches Produkt und für den europäischen Markt nicht zugelassen. Insofern können Anleger in Deutschland den Fonds nicht kaufen.