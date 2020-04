Die aktuellen Robo-Advisor-Aktionen

In den vergangenen Wochen kam es im Zusammenhang mit dem Coronavirus an den Börsen weltweit zu starken Kursbewegungen. An den Grundsätzen der Geldanlage ändert sich jedoch nichts: Beim Vermögensaufbau setzen Anleger am besten auf ein global diversifiziertes ETF-Portfolio – langfristig und unabhängig von aktuellen Kursschwankungen. Genau diese Marschroute verfolgen die in Deutschland gängigen digitalen Vermögensverwalter, auch Robo-Advisors genannt.

Bis zu 500 Euro bei Scalable Capital