Bitcoin & Co. – Lieber direkt in Kryptowährungen investieren oder über ETPs?

An dem Hype um Kryptowährungen möchten viele Anleger teilhaben, schließlich winken hier hohe Gewinne. Hoch sind aber auch nach wie vor die Risiken. Ob Anleger mit einem Direktinvestment gut beraten sind oder doch besser auf ETPs setzen sollten, haben wir für dich diskutiert!

Der Krypto-Boom ist ungebrochen. Wer sich für Geldanlage interessiert, kommt an Bitcoin und Co. kaum vorbei. Was vor einigen Jahren noch als Zahlungsmittel für illegale Machenschaften galt, wird inzwischen auch von immer mehr Regierungen als ordentliche Währung anerkannt. Solange digitale Währungen nicht reguliert sind, kann mit ihnen jedoch auch großer Schaden angerichtet werden. Nicht ohne Grund sind sie zur Bezahlform Nummer eins im Darknet geworden.