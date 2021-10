Bitcoin-ETF bald auch in den USA?

Kein „echter“ Bitcoin-ETF

Nicht ganz. Ein Bitcoin-ETF wird auch im Oktober in den USA nicht zum Kauf zugelassen. Dass Investoren und Experten sich dennoch Hoffnung machen, liegt an der Genehmigung des Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF, kurz Volt-Equity-ETF. Dieser wurde am 5. Oktober von der SEC durchgewunken und ist der Krypto-naheste ETF, den es bislang in den USA zu kaufen gibt.

Tatsächlich handelt es sich wohl eher um einen Tech-ETF. Doch der Volt-Equity-ETF besteht zu 80 Prozent aus Unternehmen, die in irgendeiner Weise an der „Bitcoin-Revolution“ beteiligt sind. Darunter sind Firmen wie Softwarehersteller Microstrategy, Marathon Digital Holdings und Bitfarms. Tad Pak, CEO von Volt Equity, glaubt an den Erfolg seines Produktes. „Ich glaube fest an Bitcoin und war begeistert davon, einen ETF auf den Markt zu bringen, der von der kommenden Bitcoin-Revolution profitieren könnte“. Laut Business Insider hofft er, dass der ETF innerhalb der nächsten drei Wochen an der New Yorker Börse handelbar sein wird. Der Weg zur Zulassung sei ein harter gewesen. Umso glücklicher ist Pak, dass es gelungen ist.