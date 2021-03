Bitcoin-ETF in Kanada kurz nach Marktstart bereits milliardenschwer

Bitcoin-ETF in Kanada setzt SEC unter Zugzwang

Die Zulassung in Kanada steigert die Chancen, dass die USA bald folgen könnten. Bisher hatte die US-Börsenaufsicht SEC jeden Vorschlag für einen Bitcoin-ETF abgelehnt. So hatte die SEC dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Vaneck die Zulassung im Jahr 2019 verwehrt. Das dürfte jetzt deutlich schwerer fallen. Der US-amerikanische Vermögensverwalter Vaneck hat Ende vergangenen Jahres abermals die Zulassung eines Bitcoin-ETFs beantragt.

Auch Purpose Investment soll bereits an neuen Anlageprodukten auf Digitalwährungen arbeiten. Kein Wunder, die Nachfrage ist entsprechend hoch, die Kurse von Bitcoin & Co. haben in den vergangenen Monaten rasant zugelegt. Der Schwung rührt vor allem daher, dass immer mehr Firmen in das Geschäft mit den Cyber-Devisen einsteigen. So hat beispielsweise der Kreditkarten-Anbieter Mastercard angekündigt, sein Zahlungsnetzwerk für Kryptowährungen zu öffnen. Und der Zahlungsdienstleister Paypal will ermöglichen, dass Kunden in den USA über die Paypal-Plattform Bitcoin und andere Cyber-Devisen kaufen, verkaufen und aufbewahren können.