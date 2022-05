Bitcoin und Co. im Abwärtsrausch: Ist die Kryptoblase geplatzt?

Schwere Zeiten für Krypto-Fans

Bitcoin hat im Vergleich zur Vorwoche am Donnerstag 32 Prozent an Wert eingebüßt, Ethereum sogar 36 Prozent. Die WirtschaftsWoche stellte schon die Frage, ob die Ära der Kryptowährungen nun ende, der amerikanische Unternehmer und Starinvestor Mark Cuban verglich den Absturz der Kryptos mit dem Platzen der Dotcom-Blase.

Doch was ist passiert? Schon am Montag brach der Bitcoinkurs deutlich ein und lag nur noch bei 32.616 US-Dollar, dem tiefsten Wert seit Juli 2021. Am Donnerstag schließlich rutsche Bitcoin unter 26.000 US-Dollar – der tiefste Stand seit November 2020. Ähnlich verhielt sich auch Ethereum. Naheliegend also die Vermutung, dass spekulative Investoren im Hinblick auf die steigenden Zinsen den Kryptowährungen vermehrt den Rücken gekehrt haben – in der Hoffnung, dem großen Crash zu entgehen und ihr Geld in sicherere Anlageformen umzuschichten.

Hinzu kommt die Ukrainekrise und die starken Schwankungen an den Börsen – Experten berichten schon seit geraumer Zeit davon, dass sich Kryptowährungen entgegen mancher Behauptungen oft eher im Gleichklang mit den Börsen bewegen und somit keine sichere Bank in Krisenzeiten sind.