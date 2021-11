Black Friday – mit diesen Konsum-ETFs vom Kaufrausch profitieren

Hochpreisiges am Black Friday shoppen

Vor allem teure Konsumgüter wie Fernseher, Laptops oder auch Smarthome-Geräte sind am Black Friday besonders günstig und gehören deshalb auch zu den absoluten Verkaufsschlagern. Das Besondere: Auch neue Modelle sind am Black Friday oft reduziert, man kann also tatsächlich von Schnäppchen reden und muss nicht fürchten, Geräte zu kaufen, die ohnehin schon auf der Resterampe waren. Das Warten kann sich hier also wirklich lohnen.

Tipp: Hier erfahren Sie alles über das Investieren in Konsum-ETFs – inklusive wichtiger Brancheninfos und geeigneter ETFs.

Rekordumsätze in 2020 – mit Luft nach oben

Im Coronajahr 2020 konnte vor allem der Onlinehandel während der Black Week schwindelerregend hohe Umsätze einfahren. 3,8 Milliarden Euro waren es in 2020, der Handelsverband Deutschland rechnet für 2021 mit einem Umsatz von 4,9 Milliarden Euro – ein Wachstum von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein Viertel davon wird voraussichtlich Weihnachtseinkäufe sein.

Die großen Gewinner werden vermutlich auch in diesem Jahr wieder Konsumriesen wie Amazon und Alibaba sein. Das Unternehmen von Jeff Bezos etwa hat 2020 allein am Schnäppchen-Wochenende von Black Friday bis Cyber Monday einen Umsatz von 4,8 Milliarden Dollar gemacht, die hauseigenen Produkte (die unter dem Namen „Amazon Basics“ verkauft werden) sind dabei noch nicht mal eingerechnet.