Bitcoin-Privatfonds

Anfang August hat der Konzern nun Plänen zugestimmt, seine Plattform Aladdin mit der Kyptobörse Coinbase zu verknüpfen. Künftig soll es außerdem einen Privatfonds für Bitcoin geben. Der Bitcoin Private Trust soll laut eines Blogeintrages zunächst jedoch lediglich institutionellen Investoren in den USA vorbehalten sein.

„Unsere institutionellen Kunden sind zunehmend daran interessiert, sich an den Märkten für digitale Vermögenswerte zu engagieren“, so Joseph Chalom, Global Head of Strategic Ecosystem Partnerships bei Blackrock. „Die Konnektivität mit Aladdin wird es den Kunden ermöglichen, ihre Bitcoin-Engagements direkt in ihren bestehenden Portfoliomanagement- und Handelsabläufen zu verwalten.“

Kryptomarkt leidet

Der Zeitpunkt für diese Entscheidung mag überraschend sein, betrachtet man die Entwicklung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen während der letzten Wochen. Im November 2021 erreichte Bitcoin sein Allzeithoch, seitdem hat die Währung zwei Drittel ihres Wertes eingebüßt. Betrachtet man die gesamte Marktkapitalisiserung von Kryptowährungen, so ist sie in diesem kurzen Zeitraum von 3,2 Billionen US-Dollar auf weniger als 1 Billion gefallen.