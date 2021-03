Blockchain-ETF: Warum er nach 24 Monaten bereits eine Milliarde Dollar verwaltet

Blockchain-Wachstum eröffnet Anlagechancen

Dass der Blockchain-ETF so erfolgreich ist, ist keineswegs selbstverständlich. Schließlich handelt es sich um ein relativ abstraktes Thema. Zudem stehen medial oftmals nur die rasanten Kurszuwächse von Kryptowährungen wie dem Bitcoin im Vordergrund. Die Blockchain fristet thematisch eher ein Nischendasein.

Allerdings zeigt sich, dass es im Zuge der Bitcoin-Rally auch genug Investoren gibt, die der Technologie einiges zutrauen. Denn eins steht fest: Die Blockchain ist weitaus mehr als Bitcoin & Co. „Sie revolutioniert schon jetzt Geschäftsprozesse in Bereichen wie Energie, Mobilität und Industrie 4.0 und könnte zur Schlüsseltechnologie der nächsten zehn bis 20 Jahre werden“, sagt Chris Mellor von Invesco. „Immer mehr neue öffentliche Blockchain-Netzwerke für Geschäftsanwendungen gehen an den Start und die Zahl der hybriden Public-Private-Blockchains für Geschäftsanwendungen im Massenmarkt wächst.“

Tipp: Hier erfahren Sie alles zum Investieren in Branchen-ETFs.

Unternehmen in den unterschiedlichsten Sektoren – vom Versicherungs- und Bankwesen bis hin zu Bereichen wie Handelsfinanzierungen und Transport – nutzen inzwischen Blockchain-Netzwerke für kommerzielle Zwecke und erreichen damit zunehmend eine kritische Größe. Das Ethereum-Netzwerk zum Beispiel hat sich als unangefochtener Marktführer bei Smart-Contract-Anwendungen etabliert. Auch der weltweite Containerverkehr läuft mittlerweile zu mehr als 50 Prozent über die Blockchain.

Eine Studie mit dem Titel „Hyper Real: An Overview of Global Blockchain Industry Trends“ prognostiziert unter anderem die Zunahme der M&A-Aktivitäten in der Branche. Das Fusionsgeschehen und die Unternehmenskäufe haben 2020 bereits zugenommen, heißt es in dem Papier. Insbesondere bei den Marktplätzen und den Verwahrstellen wird mit einer weiteren Konsolidierung gerechnet.