BNP Paribas Asset Management, einer der führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsprodukten, erweitert zwei ETF um einen ESG-Filter. Anleger können nun nachhaltig in das Thema „Globale Infrastruktur“ und „Europäische Small Caps“ mit einem ETF aus der Reihe „BNP Paribas Easy“ investieren. Der neue Filter gilt ab dem 20. April 2020.

So wird ab diesem Zeitpunkt der BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps ex CW (ISIN: LU1291101555) in BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped umbenannt. Die bisherige Benchmark MSCI Europe Small Caps ex CW (NTR) index wurde dabei gegen den MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index ausgetauscht.

Gleiches gilt für den BNP Paribas Easy NMX® 30 Infrastructure Global (ISIN: LU1291109293), der nun BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure heißt. Neue Benchmark ist der ECPI Global ESG Infrastructure Equity (NR) index.

Erster Small-Cap-ETF mit ESG-Ansatz