BNP Paribas mit neuem nachhaltigen ETF auf chinesische Aktien

Chinesische Aktien: Über den neuen Nachhaltigkeits-ETF

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped umfasst große und mittelgroße chinesische Unternehmen, die in ihrer Branche das beste ESG-Profil zeigen und nach einem Best-in-class-Ansatz ausgewählt wurden. Ausgehend vom Anlageuniversum des MSCI China Index, der aus rund 750 Werten besteht, stellt der MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped auf 100 Werte ab, deren Gewichtung zehn Prozent des Index nicht überschreiten darf.

Der Index schließt zudem Unternehmen, die nicht den Grundsätzen des Global Compact der UNO folgen oder sich widersprüchlich zu den ESG-Kriterien verhalten, aus. Weitere Ausschlusskriterien sind Branchen wie Alkohol, Waffen, Glücksspiel, Kernenergie oder fossile Brennstoffe.

„Mit diesem ETF können Anleger nachhaltig in eine der wichtigsten Wirtschaftsregionen investieren.“ erläutert Claus Hecher, Head of Business Development für ETF und Indexlösungen. “Wir bauen damit unser Angebot an ESG-Indexfonds weiter aus. Mit einem Volumen in Höhe von 12,8 Milliarden Euro gehören wir zu den Marktführern.“ (Stand 30.6.2021)