Börse: Das wird die Finanzmärkte bis Ende 2022 bewegen

Was erwartet uns Anleger in den letzten Monaten das Jahres? UBS-Experten zeigen dir, was du 2022 an der Börse noch zu erwarten hast.

Es war schon einmal besser: Die zahlreichen negativen Nachrichten lassen nur wenig Optimismus für ein Licht am Ende des Tunnels zu. Aber: „Um es ähnlich wie Warren Buffett zu beschreiben, gab es schon immer Konjunkturzyklen und zugleich auch Unternehmen, die in den verschiedenen Phasen der Wirtschaft – waren sie noch so angespannt – profitiert haben und trotzdem gewachsen sind. Deshalb ist es gerade jetzt wichtig, langfristig investiert zu bleiben“, sagt Beate Meyer, Head of Wholesale Central Europe bei UBS Asset Management (UBS-AM).